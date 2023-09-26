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Илья Нежигай, редактор ленты

Сюда летит еще один дрон! Появилось видео момента взрыва в пункте пропуска Орловка-Исакча

Сюда летит еще один дрон! Появилось видео момента взрыва в пункте пропуска Орловка-Исакча
Фото: Getty Images

Прошлой ночью новая атака российских дронов-камикадзе была осуществлена на украинские порты Рени, Измаил и Орловку. Некоторые из беспилотников упали возле парома, перевозившего румын, которые отплывали из приграничного румынского города Исакча.

Впоследствии в соцсетях появилось видео взрывов иранских дронов Shahed на пункте пропуска с Румынией Орловка-Исакча. Взрыв беспилотника, который произошел в Одесской области в ночь на 26 сентября, зафиксировали жители Румынии.

По данным портала Digi24, российский беспилотник упал в 30-40 м от парома.

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Также портал обнародовал момент взрыва на пункте пропуска с Румынией Орловка-Исакча. По данным портала, его сняли с территории румынской таможни.

— Вперед, летит еще один дрон. Послушайте! Сюда летит еще один беспилотник! Бегите, он летит сюда! Смотрите, он летит сюда, прямо на таможню, — говорит мужчина за кадром.

Жители приграничного города Исакча рассказали, что звуки взрывов были слышны в промежутке с 2:30 и 3:30, и видели пять или шесть беспилотников.

Как пишет издание, извещений об опасности от органов власти, которые начали рассылать румынам, не было отправлено.

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Работа пункта пропуска Орловка-Исакча

Сначала береговая охрана Румынии объявила о перекрытии движения через пункт пропуска Исакча из-за атаки РФ с территории Украины.

Впрочем, уже вечером 26 сентября работа паромного пункта пропуска на границе с Румынией Орловка-Исакча была восстановлена, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

— Работа в паромном пункте пропуска Орловка в Одесской области возобновлена, — говорится в сообщении.

Атака России по пункту пропуска с Румынией

Напомним, это не впервые, когда Россия в попытке атаковать Украину бьет и по приграничной территории. Ранее такие атаки россиян затрагивали и территорию Румынии, где, после ударов России, находили обломки, вероятнее всего, дронов Shahed, которые летели в сторону украинских объектов.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 сентября Россия выпустила в сторону Украины 38 барражирующих боеприпасов Shahed, 26 из которых сбили Силы противовоздушной обороны. Целью атаки России были припортовые объекты инфраструктуры Одесской области. В частности, из-за атаки было повреждено здание пункта пропуска между Украиной и Румынией Орловка — Исакча, а также складские помещения.

Сообщается, что три водителя грузовиков, которые находились на таможне Орловки, были ранены. Четыре грузовика были сожжены. Два склада были частично повреждены.

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Безпілотники, Война в Украине, Одесская область, Російська агресія, Румунія
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