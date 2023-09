Сюда летит еще один дрон! Появилось видео момента взрыва в пункте пропуска Орловка-Исакча

Прошлой ночью новая атака российских дронов-камикадзе была осуществлена на украинские порты Рени, Измаил и Орловку. Некоторые из беспилотников упали возле парома, перевозившего румын, которые отплывали из приграничного румынского города Исакча.

Впоследствии в соцсетях появилось видео взрывов иранских дронов Shahed на пункте пропуска с Румынией Орловка-Исакча. Взрыв беспилотника, который произошел в Одесской области в ночь на 26 сентября, зафиксировали жители Румынии.

По данным портала Digi24, российский беспилотник упал в 30-40 м от парома.

Также портал обнародовал момент взрыва на пункте пропуска с Румынией Орловка-Исакча. По данным портала, его сняли с территории румынской таможни.

WATCH: The Romanian media has released a video capturing the incident in the Odesa region, which was filmed at the Isaccea border crossing. pic.twitter.com/2puMFJAYsO

— Insider Corner (@insidercnews) September 26, 2023