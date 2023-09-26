Сюда летит еще один дрон! Появилось видео момента взрыва в пункте пропуска Орловка-Исакча
Прошлой ночью новая атака российских дронов-камикадзе была осуществлена на украинские порты Рени, Измаил и Орловку. Некоторые из беспилотников упали возле парома, перевозившего румын, которые отплывали из приграничного румынского города Исакча.
Впоследствии в соцсетях появилось видео взрывов иранских дронов Shahed на пункте пропуска с Румынией Орловка-Исакча. Взрыв беспилотника, который произошел в Одесской области в ночь на 26 сентября, зафиксировали жители Румынии.
По данным портала Digi24, российский беспилотник упал в 30-40 м от парома.
Также портал обнародовал момент взрыва на пункте пропуска с Румынией Орловка-Исакча. По данным портала, его сняли с территории румынской таможни.
— Вперед, летит еще один дрон. Послушайте! Сюда летит еще один беспилотник! Бегите, он летит сюда! Смотрите, он летит сюда, прямо на таможню, — говорит мужчина за кадром.
WATCH: The Romanian media has released a video capturing the incident in the Odesa region, which was filmed at the Isaccea border crossing. pic.twitter.com/2puMFJAYsO
— Insider Corner (@insidercnews) September 26, 2023
Жители приграничного города Исакча рассказали, что звуки взрывов были слышны в промежутке с 2:30 и 3:30, и видели пять или шесть беспилотников.
Как пишет издание, извещений об опасности от органов власти, которые начали рассылать румынам, не было отправлено.
Работа пункта пропуска Орловка-Исакча
Сначала береговая охрана Румынии объявила о перекрытии движения через пункт пропуска Исакча из-за атаки РФ с территории Украины.
Впрочем, уже вечером 26 сентября работа паромного пункта пропуска на границе с Румынией Орловка-Исакча была восстановлена, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
— Работа в паромном пункте пропуска Орловка в Одесской области возобновлена, — говорится в сообщении.
Атака России по пункту пропуска с Румынией
Напомним, это не впервые, когда Россия в попытке атаковать Украину бьет и по приграничной территории. Ранее такие атаки россиян затрагивали и территорию Румынии, где, после ударов России, находили обломки, вероятнее всего, дронов Shahed, которые летели в сторону украинских объектов.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 26 сентября Россия выпустила в сторону Украины 38 барражирующих боеприпасов Shahed, 26 из которых сбили Силы противовоздушной обороны. Целью атаки России были припортовые объекты инфраструктуры Одесской области. В частности, из-за атаки было повреждено здание пункта пропуска между Украиной и Румынией Орловка — Исакча, а также складские помещения.
Сообщается, что три водителя грузовиков, которые находились на таможне Орловки, были ранены. Четыре грузовика были сожжены. Два склада были частично повреждены.
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко