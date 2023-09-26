У Києві чули вибухи на лівому березі – що відомо
У Києві повідомляють про вибухи на лівому березі столиці у вівторок, 26 вересня.
За свідченнями очевидці вибух був віддалений, але потужний. Нині уточнюється інформація про походження звуків вибухів у столиці.
Ймовірно, причиною вибухів можуть бути планові роботи.
Так, у Білоцерківському районі повідомлялося, що можливі звуки підриву, адже у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів.
Жителів району та гостей попросили зберігати спокій.
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