У Києві чули вибухи на лівому березі – що відомо

У Києві повідомляють про вибухи на лівому березі столиці у вівторок, 26 вересня.

За свідченнями очевидці вибух був віддалений, але потужний. Нині уточнюється інформація про походження звуків вибухів у столиці.

Ймовірно, причиною вибухів можуть бути планові роботи.

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Так, у Білоцерківському районі повідомлялося, що можливі звуки підриву, адже у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів.

Жителів району та гостей попросили зберігати спокій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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