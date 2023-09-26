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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Києві чули вибухи на лівому березі – що відомо

Київ
Фото: Depositphotos

У Києві повідомляють про вибухи на лівому березі столиці у вівторок, 26 вересня.

За свідченнями очевидці вибух був віддалений, але потужний. Нині уточнюється інформація про походження звуків вибухів у столиці.

Ймовірно, причиною вибухів можуть бути планові роботи.

Зараз дивляться

Так, у Білоцерківському районі повідомлялося, що можливі звуки підриву, адже у районі проводять знищення вибухонебезпечних предметів.

Жителів району та гостей попросили зберігати спокій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Київ
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