Над Миколаєвом пролунав вибух: Кім прокоментував

Жителі Миколаєва повідомили про вибух над містом.

Як інформував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, в небі над містом був знищений ворожий об’єкт.

– Збили над містом безпілотник, – заявив він.

Раніше в соцмережах повідомляли про підліт ворожих розвідувальних безпілотників для стеження за українською авіацією.

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Примітно, що повітряну тривогу на території Миколаївської області не оголошували.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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