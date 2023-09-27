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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Над Миколаєвом пролунав вибух: Кім прокоментував

вибух дим
Фото: Getty Images

Жителі Миколаєва повідомили про вибух над містом.

Як інформував начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, в небі над містом був знищений ворожий об’єкт.

– Збили над містом безпілотник, – заявив він.

Раніше в соцмережах повідомляли про підліт ворожих розвідувальних безпілотників для стеження за українською авіацією.

Зараз дивляться

Примітно, що повітряну тривогу на території Миколаївської області не оголошували.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 581-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Миколаїв
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

Ольга Чайко
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