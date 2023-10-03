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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ поливала вогнем Північ та Південь України: головні події ночі 3 жовтня

Головне за ніч 3 жовтня 2023

Уночі 3 жовтня російські війська обстрілювали Україну безпілотниками, ракетами, артилерією.

Зокрема, у південних областях країни повітряна тривога тривала три-чотири години.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Миколаївська область

Групи ворожих безпілотників, які вночі 3 жовтня атакували Україну, залітали з Чорного моря через Очаківський район Миколаївської області, а далі вже прямували в південно-східному напрямку.

Так, лише в Миколаївській області протиповітряна оборона знищила 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

Під артилерійським вогнем о четвертій ранку перебувала акваторія Куцурубської громади.

Постраждалих, зазначає очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, немає.

Дніпропетровська область

Повітряне командування Схід спільно з іншими складовими Сил оборони знищили над регіоном 13 дронів та крилату ракету Іскандер-К.

Дніпро

Через падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто.

Павлоград

Уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання.

На місці обстрілу вирувала пожежа, є руйнування виробничих об’єктів.

Мирівська громада

Важка артилерія пошкодила в громаді Нікопольського району два приватні будинки та господарську споруду.

Херсонська область

Уночі 3 жовтня російські війська обстріляли з артилерії Корабельний та Суворовський райони Херсону.

Вибухи в обласному центрі лунали й о сьомій ранку.

За даними місцевих жителів, під ворожими ударами перебували також Чорнобаївка та Інгулець.

Сумська область

По Сумській області російські окупанти відкрили вогонь уранці.

Мінометних обстрілів зазнала Середино-Будська громада. За даними керівника обласної військової адміністрації Ігоря Кальченка, там зафіксовано п’ять вибухів.

У Зноб-Новгородській прогриміли два вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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