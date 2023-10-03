РФ поливала вогнем Північ та Південь України: головні події ночі 3 жовтня
Уночі 3 жовтня російські війська обстрілювали Україну безпілотниками, ракетами, артилерією.
Зокрема, у південних областях країни повітряна тривога тривала три-чотири години.
Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.
Миколаївська область
Групи ворожих безпілотників, які вночі 3 жовтня атакували Україну, залітали з Чорного моря через Очаківський район Миколаївської області, а далі вже прямували в південно-східному напрямку.
Так, лише в Миколаївській області протиповітряна оборона знищила 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131.
Під артилерійським вогнем о четвертій ранку перебувала акваторія Куцурубської громади.
Постраждалих, зазначає очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім, немає.
Дніпропетровська область
Повітряне командування Схід спільно з іншими складовими Сил оборони знищили над регіоном 13 дронів та крилату ракету Іскандер-К.
Дніпро
Через падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто.
Павлоград
Уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання.
На місці обстрілу вирувала пожежа, є руйнування виробничих об’єктів.
Мирівська громада
Важка артилерія пошкодила в громаді Нікопольського району два приватні будинки та господарську споруду.
Херсонська область
Уночі 3 жовтня російські війська обстріляли з артилерії Корабельний та Суворовський райони Херсону.
Вибухи в обласному центрі лунали й о сьомій ранку.
За даними місцевих жителів, під ворожими ударами перебували також Чорнобаївка та Інгулець.
Сумська область
По Сумській області російські окупанти відкрили вогонь уранці.
Мінометних обстрілів зазнала Середино-Будська громада. За даними керівника обласної військової адміністрації Ігоря Кальченка, там зафіксовано п’ять вибухів.
У Зноб-Новгородській прогриміли два вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 587-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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