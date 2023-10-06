Вбили уві сні: тіло 10-річного хлопчика було загорнуте в ковдру
10-річний хлопчик, якого вранці 6 жовтня росіяни вбили ракетним ударом на Харкову, був загорнутий у ковдру.
– Хлопчик, імовірно, ще спав, – припускає начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
Місцева жителька, яка знає родину, каже, що дитину звали Тимофійком.
Його батьків та 11-місячного брата до лікарні повезла швидка допомога.
– У матері були замотані ноги. Вона притискала до себе дитинку, – розповідала в коментарі кореспондентці Фактів ICTV жінка, яка була свідком події.
Наразі відомо, що в батьків загиблого хлопчика – множинні травми. У якому стані його братик, поки не відомо.
Оновлено о 12:20. Опівдні під завалами знайшли тіло 68-річної бабусі хлопчиків.
Що відомо про удар по Харкову 6 жовтня
Орієнтовно о 06:46 російські війська вгатили двома ракетами Іскандер-М по Харкову. Влучання зафіксовано в Київському та Основ’янському районах обласного центру.
Один з Іскандерів поцілив у проїжджу частину. Близько в 25 будинках повністю повилітали вікна.
Друга ракета влучила в триповерховий житловий будинок, спалахнула пожежа. Пошкоджено також два багатоквартирних будинки.
Станом на цю годину через ранковий обстріл постраждали 28 людей.
Крім 10-річного хлопчика та його 68-річної бабусі, під завалами знайшли тіло ще однієї людини, яка померла до обстрілу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сергій Болвінов
Фото: Сергій Болвінов
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