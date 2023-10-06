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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вбили уві сні: тіло 10-річного хлопчика було загорнуте в ковдру

Загиблий під час обстрілу Харкова хлопчик

10-річний хлопчик, якого вранці 6 жовтня росіяни вбили ракетним ударом на Харкову, був загорнутий у ковдру.

– Хлопчик, імовірно, ще спав, – припускає начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Місцева жителька, яка знає родину, каже, що дитину звали Тимофійком.

Його батьків та 11-місячного брата до лікарні повезла швидка допомога.

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– У матері були замотані ноги. Вона притискала до себе дитинку, – розповідала в коментарі кореспондентці Фактів ICTV жінка, яка була свідком події.

Наразі відомо, що в батьків загиблого хлопчика – множинні травми. У якому стані його братик, поки не відомо.

Оновлено о 12:20. Опівдні під завалами знайшли тіло 68-річної бабусі хлопчиків.

Що відомо про удар по Харкову 6 жовтня

Орієнтовно о 06:46 російські війська вгатили двома ракетами Іскандер-М по Харкову. Влучання зафіксовано в Київському та Основ’янському районах обласного центру.

Один з Іскандерів поцілив у проїжджу частину. Близько в 25 будинках повністю повилітали вікна.

Друга ракета влучила в триповерховий житловий будинок, спалахнула пожежа. Пошкоджено також два багатоквартирних будинки.

Станом на цю годину через ранковий обстріл постраждали 28 людей.

Крім 10-річного хлопчика та його 68-річної бабусі, під завалами знайшли тіло ще однієї людини, яка померла до обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Сергій Болвінов

Фото: Сергій Болвінов

Війна в Україні, Новини Харкова, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Харків
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