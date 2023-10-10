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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Кількість жертв ракетного удару по Грозі зросла до 53

Обстріл Грози 5 жовтня 2023

У Харківській області ідентифікували тіла 53 загиблих від ракетного удару по селу Гроза.

Отже, як зазначив під час брифінгу заступник начальника Головного управління Нацполіції області, начальник слідчого управління Сергій Болвінов, кількість загиблих 5 жовтня зросла.

Ця цифра, додає правоохоронець, може збільшитися, оскільки ще є неідентифіковані частини тіла та п’ять заяв про безвісти зниклих.

Зараз дивляться

Загалом до поліції надійшло 22 заяви про зниклих безвісти.

Чотири заяви не підтвердилися, тому що людей вдалося знайти.

Ще 13 людей знайшли серед загиблих.

Загалом уже проведено 288 ДНК-досліджень. Робота триває.

Що відомо про ракетний удар по селу Гроза

Росіяни вгатили ракетою Іскандер-М по кафе-магазину в селі Гроза Харківської області 5 жовтня близько 13:15.

У цей час місцеві жителі зібрались там на поминальний обід після перепоховання загиблого в березні 2022 року односельця Андрія Козира.

Станом на 6 жовтня в обласній військовій адміністрації повідомили про 52 загиблих і шістьох поранених.

Серед загиблих є восьмирічний хлопчик.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олег Синєгубов

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Харківська область
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