Число жертв ракетного удара по Грозе возросло до 53

В Харьковской области идентифицировали тела 53 погибших от ракетного удара по селу Гроза.

Таким образом, отметил во время брифинга заместитель начальника Главного управления Нацполиции области, начальник следственного управления Сергей Болвинов, количество погибших 5 октября возросло.

Эта цифра, добавляет правоохранитель, может увеличиться, поскольку еще есть неидентифицированные части тела и пять заявлений о пропавших без вести.

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Всего в полицию поступило 22 заявления о пропавших без вести.

Четыре заявления не подтвердились, потому что людей удалось найти.

Еще 13 человек обнаружили среди погибших.

В общей сложности уже проведено 288 ДНК-исследований. Работа продолжается.

Что известно о ракетном ударе по селу Гроза

Россияне ударили ракетой Искандер-М по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области 5 октября около 13:15.

В это время местные жители собрались там на поминальный обед после перезахоронения погибшего в марте 2022 односельчанина Андрея Козыра.

По состоянию на 6 октября в областной военной администрации сообщили о 52 погибших и шести раненых.

Среди погибших есть восьмилетний мальчик.

Полномасштабная война в Украине длится уже 594-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Фото: Олег Синегубов

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