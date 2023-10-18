Гучно надвечір: у Севастополі пролунали вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, пролунали вибухи.

Місцеві пабліки пишуть, що “приліт” у районі Цукрової Головки. Минулого разу там знищили ППО окупантів.

– В усіх районах міста було чутно вибух. Ймовірно, бавовна завітала на військову базу поблизу. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ, – йдеться у повідомленні міського голови Мелітополя Івана Федорова.

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Нагадаємо, що уранці 15 жовтня у Севастополі також лунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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