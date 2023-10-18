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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Гучно надвечір: у Севастополі пролунали вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, пролунали вибухи.

Місцеві пабліки пишуть, що “приліт” у районі Цукрової Головки. Минулого разу там знищили ППО окупантів.

Вибухи у Севастополі 18 жовтня 2023 року – що відомо про вибухи у Севастополі

Фото: Google Maps

– В усіх районах міста було чутно вибух. Ймовірно, бавовна завітала на військову базу поблизу. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ, – йдеться у повідомленні міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що уранці 15 жовтня у Севастополі також лунали вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Крим, Севастополь
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