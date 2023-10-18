Потребує перевіркиМаліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Гучно надвечір: у Севастополі пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, пролунали вибухи.
Місцеві пабліки пишуть, що “приліт” у районі Цукрової Головки. Минулого разу там знищили ППО окупантів.
– В усіх районах міста було чутно вибух. Ймовірно, бавовна завітала на військову базу поблизу. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ, – йдеться у повідомленні міського голови Мелітополя Івана Федорова.
Зараз дивляться
Нагадаємо, що уранці 15 жовтня у Севастополі також лунали вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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