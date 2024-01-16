На Запоріжжі охоронець дитсадка коригував ракетні удари РФ по регіону – СБУ

Охоронець дитсадка на Запоріжжі був агентом воєнної розвідки Росії і за завданням кураторів коригував ракетні атаки.

Зокрема, саме за його наведенням окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року.

Внаслідок цього удару загинув 43-річний чоловік, багато приватних будинків були пошкоджені або повністю зруйновані.

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Співробітники СБУ встановили, що коригувальником ворожого вогню був охоронець місцевого дитсадка.

За даними слідства, чоловіка дистанційно завербував у грудні 2023 року представник Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Окупанти вийшли на нього через його знайому – хористку місцевої церкви УПЦ МП, яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на російські спецслужби.

За вказівками ГРУ він збирав розвіддані про місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони України.

Затримали російського агента у його власному помешканні. Під час обшуку в нього вилучено мобільний телефон з доказами спілкування з представниками ГРУ.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб), за якою фігуранту загрожує довічне ув’язнення. Зараз він під вартою.

Джерело : СБУ

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