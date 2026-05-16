16 травня пролунали вибухи у Кривому Розі. Ворог завдав ракетного удару по промисловій інфраструктурі, є пошкодження.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Вибухи в Кривому Розі 16 травня: що відомо

За словами Олександра Вілкула, вибухи в Кривому Розі пролунали сьогодні, 16 травня.

Ворог поцілив ракетою по об’єкту промислової інфраструктури міста.

На місці удару зафіксовано руйнування.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, наприкінці квітня російська армія вдарила по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу.

Унаслідок удару було пошкоджено будівлю вокзалу, зокрема вікна та двері.

