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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

58 будинків без опалення, один поранений ще в лікарні: деталі атаки БпЛА на Одесу

Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Фото: Олександра Ченкова
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024
Обстріл Одеси 17 січня 2024

17 січня в Одесі тривають роботи біля будинку, що постраждав під час нічної дронової атаки.

Крім того, у місті лагодять пошкоджену тепломережу.

Без опалення в обласному центрі наразі залишається 58 будинків.

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За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, відновлювальні роботи триватимуть добу.

Що відомо про пошкодження

Уночі 17 січня в Приморському районі Одеси уламками кількох збитих дронів та вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки.

Зокрема, у місті через ворожу атаку сталось займання:

  • газової труби,
  • чотирьох припаркованих легкових автомобілів,
  • балконів на третьому та четвертому поверхах і квартири на другому поверсі п’ятиповерхівки.

Загалом вогнем охопило 50 кв. м.

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Вибуховою хвилею пошкоджено вісім автівок.

Частково зруйновано фасад будинку площею 100 кв. м.

Що відомо про постраждалих

Рятувальники евакуювали 130 осіб.

62-річний чоловік, який дістав осколкове поранення, нині ще перебуває в лікарні. Його життю нічого не загрожує.

Постраждалі жінки, яким 69 та 29 років, продовжують лікуватися вдома.

Деталі дронової атаки

Уночі проти 17 січня росіяни запустили по Україні з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, 20 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Шахеди заходили з акваторії Чорного моря на критично низькій висоті.

Підрозділи протиповітряної оборони за майже три години знищили в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей 19 Шахедів.

Відомо, що по одному дрону було знищено на Миколаївщині та Кіровоградщині.

На Одещині 11 дронів було збито на підльоті до узбережжя, більшість із них впали в море.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 693-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Кіпер, ДСНС України

Фото: Олександра Ченкова

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