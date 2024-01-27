Потребує перевіркиВалентина Летяк, редакторка стрічки
У Херсоні – повторні вибухи
У Херсоні 27 січня лунають вибухи. Це вдруге за останню годину.
Перед цим жителі міста чули звуки вибухів близько 13:15. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Повітряна тривога у Херсоні не оголошувалася.
Зараз дивляться
Раніше 27 січня окупаційні війська скинули вибухівку з безпілотників на Берислав Херсонської області.
Унаслідок атаки дронами загинув чоловік, ще одного постраждалого госпіталізували.
За минулу добу РФ випустила по Херсону 32 снаряди, поціливши у навчальний заклад. Одна людина дістала поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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