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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Херсоні – повторні вибухи

вибух

У Херсоні 27 січня лунають вибухи. Це вдруге за останню годину.

Перед цим жителі міста чули звуки вибухів близько 13:15. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Повітряна тривога у Херсоні не оголошувалася.

Зараз дивляться

Раніше 27 січня окупаційні війська скинули вибухівку з безпілотників на Берислав Херсонської області.

Унаслідок атаки дронами загинув чоловік, ще одного постраждалого госпіталізували.

За минулу добу РФ випустила по Херсону 32 снаряди, поціливши у навчальний заклад. Одна людина дістала поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 703-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон
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