У Миколаєві прогриміли повторні вибухи: що відомо
У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV з міста.
За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона.
Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у Миколаєві група ударних БпЛА Шахед рухаються вздовж русла Південного Буга у напрямку міста.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на одному з об’єктів є пожежа.
– З’ясовуємо деталі, – зазначив він.
Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім коротко написав, що “Все норм”.
Ще згодом Сєнкевич написав, що падіння дрона РФ відбулось на відкритій території з послідуючим займання сухої трави. Постраждалих немає.
Повторні вибухи у Миколаєві
О 00:09, 00:27, 00:33 та 00:48 11 лютого пролунали нові вибухи.
У Повітряних силах заявляли, що групи безпілотників ворога летять на місто переважно зі сходу. Також БпЛА РФ присутні в області.
Повторні вибухи влада міста та області поки що не коментувала.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-й день.
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