У Миколаєві прогриміли повторні вибухи: що відомо

У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє кореспондент Фактів ICTV з міста.

За попередньою інформацією, працює протиповітряна оборона.

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Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у Миколаєві група ударних БпЛА Шахед рухаються вздовж русла Південного Буга у напрямку міста.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що на одному з об’єктів є пожежа.

– З’ясовуємо деталі, – зазначив він.

Пізніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім коротко написав, що “Все норм”.

Ще згодом Сєнкевич написав, що падіння дрона РФ відбулось на відкритій території з послідуючим займання сухої трави. Постраждалих немає.

Повторні вибухи у Миколаєві

О 00:09, 00:27, 00:33 та 00:48 11 лютого пролунали нові вибухи.

У Повітряних силах заявляли, що групи безпілотників ворога летять на місто переважно зі сходу. Також БпЛА РФ присутні в області.

Повторні вибухи влада міста та області поки що не коментувала.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 717-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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