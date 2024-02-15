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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ракетний удар по Великому Бурлуку: кількість загиблих зросла до п’яти

Великий Бурлук обстріл

Російська армія у середу, 14 лютого, здійснила ракетний обстріл селища Великий Бурлук на Харківщині.

Станом на 11: 40 відомо про п’ятьох загиблих та п’ятьох постраждалих.

Харківська обласна прокуратура повідомила, що рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 27-річної жінки. Пошуково-рятувальна операція триває.

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Раніше голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов повідомив, що рятувальники на ранок деблокували з-під завалів тіла двох жінок 74 та 55 років. П’ятеро поранених людей перебувають у медичних закладах області.

Обстріл Великого Бурлука 14 лютого

— Сьогодні, о 16:16, ворог здійснив ракетний обстріл селища Великий Бурлук. Попередньо, С-300. Влучив у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним, – йдеться у повідомленні голови Харківської ОВА Олега Синєгубова за 14 лютого.

За даними Нацполіції Харківщини, вчора, 14 лютого, було відомо про двох загиблих та ще чотирьох постраждалих внаслідок удару ракетами С-300 по Великому Бурлуку. Повідомлялося, що ще четверо можуть перебувати під завалами будинку.

— Пошкоджено двоповерховий будинок, у якому з 16 зруйновано вісім квартир. Загинуло двоє людей, їхні особисті дані встановлює поліція. Серед постраждалих – троє чоловіків і жінка. Поліція допомагає рятувальникам розбирати завали, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Олег Синєгубов

Війна в Україні, Вибух, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Харківська область
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