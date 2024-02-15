Росія вдарила ракетами С-300 по Чугуєву: є загибла, знищено будинок

Внаслідок ракетної атаки російських військ по Чугуєву у Харківській області загинула мирна жителька. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Ракетний обстріл Чугуєва 15 лютого

У ніч проти 15 лютого близько 00:05 загарбники завдали ракетних ударів по Чугуєву. Дві ракети влучили у житловий масив.

Унаслідок ворожої атаки загинула 66-річна жінка. Також повністю зруйновано житловий будинок, пошкоджено низку приватних домоволодінь та адміністративну будівлю.

Зараз дивляться

У прокуратурі повідомили, що попередньо обстріл здійснювався ракетами С-300 із території Бєлгородської області Росії.

— Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії РФ, – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством за ч. 2 ст. 438 КК України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.