Росія вдарила ракетами С-300 по Чугуєву: є загибла, знищено будинок
Внаслідок ракетної атаки російських військ по Чугуєву у Харківській області загинула мирна жителька. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
Ракетний обстріл Чугуєва 15 лютого
У ніч проти 15 лютого близько 00:05 загарбники завдали ракетних ударів по Чугуєву. Дві ракети влучили у житловий масив.
Унаслідок ворожої атаки загинула 66-річна жінка. Також повністю зруйновано житловий будинок, пошкоджено низку приватних домоволодінь та адміністративну будівлю.
У прокуратурі повідомили, що попередньо обстріл здійснювався ракетами С-300 із території Бєлгородської області Росії.
— Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії РФ, – йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківщини розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством за ч. 2 ст. 438 КК України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Харківська обласна прокуратура