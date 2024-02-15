Вибухи в Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі: що відомо про ракетну атаку 15 лютого

15 лютого під час ракетного обстрілу України вибухи прогриміли в Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі.

Гучно було також у Полтавській, Хмельницькій областях та Івано-Франківській областях.

Оновлено о 14:50. Усе, що відомо про вибухи під час ракетного обстрілу України 15 лютого, читайте в матеріалі.

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Обстріл України 15 лютого: знищено 13 із 26 ракет

Сили ППО під час ракетного обстрілу України 15 лютого знищили 13 із 26 запущених росіянами ракет:

вісім із 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 (випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса);

(випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса); одну з шести балістичних ракет Іскандер-М/ KN-23 (випущені з Воронезької області РФ);

(випущені з Воронезької області РФ); усі дві крилаті ракети Калібр (випущені з району Новоросійська Краснодарського краю РФ);

(випущені з району Новоросійська Краснодарського краю РФ); дві з чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 (випущені з окупованої території Запорізької області та Курської області РФ).

Дві запущені росіянами з Бєлгородської області РФ зенітні керовані ракети С-300 знищити не вдалось.

Вибухи в Києві 15 лютого

Вибухи в Києві 15 лютого були результатом роботи протиповітряної оборони.

Сили ППО знищили всі ворожі ракети, якими РФ атакувала столицю.

Відомо, що вибухи в Києві 15 лютого минули без жертв та руйнувань.

Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

Вибухи в Київській області 15 лютого

Вибухи в Київській області 15 лютого гриміли під час роботи сил ППО.

Уламки ракет впали у двох населених пунктах одного з районів Київщини.

У семи приватних будинках побиті вікна, фасади та дахи.

Також під час вибухів у Київській області пошкоджено кілька господарчих споруд та автомобіль.

Вибухи у Львові 15 лютого

Після вибухів у Львові під час ракетного обстрілу України стались влучання в електропідстанцію та землю між житловими багатоповерхівками.

Електропідстанція повністю знищена. Пожежу, що охопила орієнтовно 150 кв. м, 29 рятувальників за допомогою шести одиниць техніки гасили впродовж двох годин.

Наразі офісні приміщення, які живилися від електропідстанції, підключені до генераторів.

Інформації щодо загиблих та постраждалих на цьому об’єкті наразі немає.

Через вибухову хвилю після влучання іншої ракети в землю між житловими багатоповерхівками вибито вікна в близько 30 будинках на п’яти вулицях.

Пошкоджено автомобілі, які були припарковані неподалік.

Постраждали троє мешканців навколишніх будинків.

В одного чоловіка – гематома надбрівної ділянки, ще в одного чоловіка та жінки – різані рани.

Вибухи в Запоріжжі 15 лютого

Вибухи в Запоріжжі під час ракетного обстрілу України 15 лютого прогриміли в промзоні обласного центру.

Там зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури.

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дахи житлових будинків.

Під час вибухів у Запоріжжі постраждали шестеро людей.

Одна з поранених перебуває у важкому стані, ще троє – у стані середньої важкості.

Двоє людей від госпіталізації відмовилися.

Вибухи у Дніпрі 15 лютого

Під час вибухів у Дніпрі 15 лютого також працювала протиповітряна оборона.

Зрештою у Нікопольському та Новомосковському районах сили ППО знищили дві ракети.

Однак уникнути влучань не вдалось – у Дніпровському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Під час вибухів у Дніпрі та області ніхто з людей не постраждав.

Вибухи в Хмельницькій області 15 лютого

Під час вибухів у Хмельницькій області 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили ворожу ціль, однак зафіксовано пошкодження на об’єктах інфраструктури та житлових об’єктах.

Так, під час збиття повітряного об’єкта сталося займання приватного будинку.

На місцях працюють усі профільні служби.

Під час вибухів у Хмельницькій області 15 лютого постраждали троє людей.

32-річний чоловік та 53-річна жінка перебувають у стані середньої важкості, 85-річна постраждала – у шоковому стані.

Вибухи в Івано-Франківській області 15 лютого

Під час вибухів в Івано-Франківській області 15 лютого оборонці неба знищили ворожу ціль.

Уламки ракети, падаючи, спричинили незначне займання покрівель господарських будівель.

Рятувальники пожежу оперативно ліквідували.

Вибухи в Миргородському районі Полтавської області 15 лютого

Після нічних вибухів у Миргородському районі Полтавської області 15 лютого сталось влучання в складське приміщення.

Унаслідок удару вогнем охопило 100 кв. м.

На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

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