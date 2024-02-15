Вибухи у Дніпрі та області 15 лютого: приземлено дві ракети, але є влучання

Під час вибухів у Дніпрі 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили дві ракети.

Оновлено о 09:20. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухи у Дніпрі та області 15 лютого

Як стало відомо, вибухи у Дніпрі 15 лютого були, на жаль, не лише наслідком роботи сил ППО, а й влучань.

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За даними очільника області, у Дніпровському районі через “приліт” пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Дві ракети, які оборонцям неба вдалось ліквідували під час вибухів у Дніпрі 15 лютого, приземлені в Нікопольському та Новомосковському районах.

На щастя, вибухи у Дніпрі 15 лютого минулися без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Лисак

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