Вибухи у Дніпрі та області 15 лютого: приземлено дві ракети, але є влучання
Під час вибухів у Дніпрі 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили дві ракети.
Оновлено о 09:20. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Вибухи у Дніпрі та області 15 лютого
Як стало відомо, вибухи у Дніпрі 15 лютого були, на жаль, не лише наслідком роботи сил ППО, а й влучань.
За даними очільника області, у Дніпровському районі через “приліт” пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Дві ракети, які оборонцям неба вдалось ліквідували під час вибухів у Дніпрі 15 лютого, приземлені в Нікопольському та Новомосковському районах.
На щастя, вибухи у Дніпрі 15 лютого минулися без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сергій Лисак