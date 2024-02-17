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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Авіаудар по Куп’янську 17 лютого: поранено двох людей

Авіаудар по Куп'янську 17 лютого 2024

Орієнтовно о другій ночі 17 лютого російські війська завдали авіаудару по Куп’янську Харківської області.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Авіаудар по Куп’янську 17 лютого

Авіаударом по Куп’янську 17 лютого пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

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За словами керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, авіаудар по Куп’янську 17 лютого прийшовся по приватному будинку.

Там зруйновано стіни та покрівлю.

У сусідніх будинках повибивало вікна, шибки, покрівлі.

Дістали поранення 75-річний чоловік та 71-річна жінка.

Постраждалі госпіталізації не потребували.

Правоохоронці вже почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Харківська обласна прокуратура, Олег Синєгубов

Фото: Харківська обласна прокуратура

Авіаудари, Війна в Україні, Куп'янськ, Харківська область
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