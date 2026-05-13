У Рівному під час повітряної тривоги пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників, у частині міста зафіксовано відключення електроенергії.

Про це повідомляють місцеві медіа.

Вибухи в Рівному сьогодні: що відомо

Удень, 13 квітня, прогриміли вибухи у Рівному.

У місті оголошено повітряну тривогу у зв’язку з загрозою ударних безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух груп ворожих безпілотників у напрямку міста.

Місцеві медіа також зазначають, що в частині міста зникло електропостачання. Причини та масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міноборони попереджали про початок масштабної комбінованої повітряної атаки Росії по Україні.

Ворог атакує Україну ударними безпілотниками, намагаючись перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

За даними розвідки, РФ може застосувати також крилаті ракети повітряного та морського базування й балістичне озброєння.

Основні цілі ворога — енергетичні об’єкти, підприємства оборонно-промислового комплексу та будівлі органів державної влади.

