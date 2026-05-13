США відправляли своїх військовослужбовців в Україну, аби вони набули досвіду використання та бойового застосування дронів у реаліях сучасної війни, заявив очільник Пентагону Піт Гегсет.

Пентагон направляв своїх військових в Україну щодо дронів

Голова комітету Сенату США з питань оборонних видатків сенатор Мітч Макконнелл під час слухань у комітеті Сенату назвав Україну Кремнієвою долиною війни та запитав, чи підтримує Гегсет поїздки туди посадовців Пентагону для отримання досвіду.

– Фактично, я особисто схвалив направлення додаткового персоналу туди, щоб навчатися на полі бою дронів, як в наступі, так і в обороні, щоб гарантувати, що ми засвоїмо всі можливі уроки з цього конфлікту та врахуємо їх у режимі реального часу – в тому, як ми захищаємося та переходимо в наступ в епоху домінування дронів, – сказав Гегсет.

Він підтвердив, що багато військових високопосадовців відвідували Україну, і зазначив, що “ми багато чого навчилися”.

Зараз дивляться

– Візьміть уроки, отримані в Україні та на інших полях битв, і переконайтеся, що ми застосовуємо їх у всіх збройних силах якомога швидше, – наголосив американський воєнний міністр.

Коментуючи підтримку союзників України, Гегсет не зупинився на ролі та обсягах участі в ній США.

– Я вважаю дуже обнадійливим те, що європейські країни зробили все можливе, аби Україна могла захищати себе. На мою думку, це дуже позитивний крок, – акцентував Гегсет.

Нагадаємо, що ще у грудні минулого року Піт Гегсет заявив, що Пентагон вивчає досвід України з використання дронів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.