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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи в Харкові 17 лютого: РФ завдає ударів

вибух
Фото: Getty Images

17 лютого під час повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи в Харкові.

Вибухи в Харкові 17 лютого

Вибухи в Харкові 17 лютого підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів, – закликав людей очільник області.

Як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наживо з Харкова місцева кореспондентка Світлана Шекера, вибухів було щонайменше два.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 724-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов

Війна в Україні, Вибух, обстріл, Російська агресія, Харків, Харківська область
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