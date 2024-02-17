Вибухи в Харкові 17 лютого: РФ завдає ударів

17 лютого під час повітряної тривоги прогриміли потужні вибухи в Харкові.

Вибухи в Харкові 17 лютого

Вибухи в Харкові 17 лютого підтвердив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів, – закликав людей очільник області.

Як повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини наживо з Харкова місцева кореспондентка Світлана Шекера, вибухів було щонайменше два.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олег Синєгубов

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