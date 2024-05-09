У Броварах Київської області затримали чоловіка, який плювався, напав і погрожував зброєю поліцейським. Тепер він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За інформацією Національної поліції, увечері 8 травня нетверезий 50-річний чоловік вчиняв хуліганство у закладі.

Коли поліцейські прибули на виклик, він продовжив вчиняти хуліганські дії, почав плюватися та кидатися на поліцейських, а згодом дістав зброю та погрожував правоохоронцям.

Як повідомляють в Нацполіції, цей чоловік – раніше судимий місцевий мешканець.

Користувачі соціальних мереж стверджують, що це скандальновідомий кримінальний авторитет Віктор Журавель з Броварів, проте у Нацполіції не називають ім’я хулігана.

Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили зброю. Йому оголошено підозри за хуліганство, погрозу вбивством і завдання тілесних ушкоджень поліцейському (ч. 3 ст. 296, ч. 1 та 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід. Чоловікові загрожує до пʼяти років тюремного ув’язнення.

Пов'язані теми:

