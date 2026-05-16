Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін завжди хотів увійти в історію, і тепер після ухвалення ключового рішення для запуску спецтрибуналу у нього буде така можливість.

Про це у Facebook написав речник МЗС Георгій Тихий.

Спецтрибунал для Путіна

Так, у п’ятницю, 15 травня, у столиці Молдови на засіданні комітету міністрів Ради Європи ухвалили ключове рішення для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Генсек Ради Європи Ален Берсе вручив Андрію Сибізі юридичне підтвердження про приєднання 36 держав та Євросоюзу до угоди, яка створює керівний комітет спеціального трибуналу для Путіна.

– Моральний фундамент Європи та світу буде відновлено лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покарано. Це питання не минулого. Це питання майбутнього. Питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри. Це також питання гідності.

Путін завжди хотів увійти в історію. І цей трибунал допоможе йому в цьому… Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко та інші — сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги, — сказав міністр закордонних справ України.

За словами Георгія Тихого, від політичного схвалення до юридичної угоди щодо запуску спецтрибуналу минув рівно рік. Для міжнародного кримінального правосуддя — космічна швидкість, наголошує речник.

