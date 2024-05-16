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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Допомагав РФ із наступом на Харків: затримано 18-річного студента

Затримання студента в Харкові, який працював на ФСБ
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали 18-річного студента, який допомагав російським окупантам готувати новий наступ на Харків.

Про це 16 травня повідомили в Офісі генпрокурора.

Студент допомагав РФ із наступом на Харків: що відомо

Як вдалось встановити, 18-річний студент почав допомагати РФ із наступом на Харків на початку 2024 року.

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Співпрацював хлопець зі співробітником ФСБ по Бєлгородській області РФ.

Спілкування харків’янина з представником російської спецслужби відбувалось у месенджері.

Затримання студента в Харкові, який працював на ФСБ
Фото: Офіс генпрокурора
Затримання студента в Харкові, який працював на ФСБ
Фото: Офіс генпрокурора
Затримання студента в Харкові, який працював на ФСБ
Затримання студента в Харкові, який працював на ФСБ

Там ФСБшник давав завдання хлопцеві зібрати дані про місця базування ЗСУ та військової техніки у Харкові, щоб використати ці відомості під час планування нового наступу на регіон.

Після цього зловмисник пішки обходив місто, намагаючися знайти місця базування українських військових.

Потім приховано фотографував локації, позначав їхні координати в Google-maps та передавав співробітнику ФСБ РФ.

Після затримання в студента вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Відомо, що за “роботу” на ворога харків’янин встиг отримати частину “винагороди” – 10 тис. грн.

Зловмиснику вже повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Нова хвиля наступу на Харківському напрямку

Нагадаємо, що нова хвиля наступу на Харківському напрямку почалась 10 травня.

За цей час Сили оборони знищили та поранили 710 російських окупантів.

Крім того, ліквідували 125 одиниць ворожого озброєння та військової техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 813-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, ЗСУ, Офіс генпрокурора, Російська агресія, ФСБ, Харків, Харківська область
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