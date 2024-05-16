На Житомирщині посадовців військової частини перевірять на співпрацю з РФ – ДБР

Фігурантів справи щодо привласнення майна однієї із військових частин Житомирської області ДБР перевіряє на можливі зв’язки з російськими спецслужбами.

Що відомо про справу

14 травня працівники ДБР провели п’ять обшуків у чотирьох можливих фігурантів справи, вилучивши комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, військове майно, законність походження якого встановлюється, а також 3,5 млн грн у різній валюті.

Крім того, в одного із них знайшли георгіївські стрічки та 110 тис. російських рублів.

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У Бюро нагадали, як у листопаді 2023 року співробітники Міноборони під час аудиту виявили необліковані компоненти до трьох комплектів апаратури засекреченого зв’язку. Вартість цих установок сягала 65 млн грн.

Тоді у двох гаражах на території військової частини знайшли блоки з мікросхемами з вмістом дорогоцінних металів: 28 кг золота, 60 кг срібла та 590 г металів платинової групи.

Результати цього аудиту були передані ДБР для вивчення підстав зняття мікросхем з балансу та їх подальшого зберігання на території частини.

Під час розслідування слідчі виявили ймовірних крадіїв військового майна та встановили, що посадовці цієї військової частини склали фіктивні акти щодо знищення апаратури.

Насправді було знищено лише систему таємних блоків, вузлів та упаковок, а залишок військові привласнили, щоб згодом продати.

Вирішується питання щодо оголошення підозри чотирьом військовим у привласненні військового майна, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Крім того, нові факти дають підстави для перевірки цих посадовців у співпраці зі спецслужбами РФ.

Джерело : ДБР

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