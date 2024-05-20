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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Удар Іскандерами по базі відпочинку на Харківщині: жертв уже 7, постраждалих – 28

Вибухи у Черкаській Лозовій (Харківська область) 19 травня 2024: що відомо

Вибухи у Харківському районі пролунали в неділю зранку, 19 травня, усі прильоти зафіксовано у селі Черкаська Лозова, що на північ від Харкова.

Станом на 20 травня кількість загиблих зросла до семи (серед них – вагітна жінка), також відомо про 28 постраждалих.

Удар по селу Черкаська Лозова 19 травня

Станом на 19 травня повідомлялося про шістьох загиблих. Зокрема, в Харківській обласній прокуратурі повідомляли, що в лікарні помер 68-річний чоловік.

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Серед загиблих також жінка на сьомому місяці вагітності.

Вдень 20 травня рятувальники виявили фрагменти тіла чоловіка, особа якого встановлюється, повідомили місцева влада та прокуратура.

– 51-річний чоловік, якого було оголошено безвісти зниклим, загинув. Станом на зараз підрозділ водолазної служби ДСНС виявив фрагменти його тіла. Операція триває, – уточнили в прокуратурі.

Тож кількість загиблих збільшилася до семи людей, постраждали 28 осіб.

За даними Харківської ОВА, окупанти використали ракети Іскандер-М. Ворог знову застосував тактику подвійних ударів: двічі обстріляв той самий об’єкт. Про використання саме ракет Іскандер-М повідомила і харківська поліція.

Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
ДСНС

Черкаська Лозова: що відомо про постраждалих

За даними поліції  Харківської області, кількість поранених зросла до 28 осіб. Серед постраждалих – працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Правоохоронці також повідомили, що серед поранених є 8-річна дитина.

Внаслідок атаки зруйновано базу відпочинку, розташовану на території місцевого водосховища, пошкоджено житлові будинки, автомобіль поліції та авто швидкої допомоги, цивільні автомобілі.

Фото: поліція Харківської області
Фото: поліція Харківської області
Фото: поліція Харківської області
Фото: поліція Харківської області
Фото: поліція Харківської області

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти й вибухотехніки.

За фактом порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Атака на Харків: 20 травня – День жалоби

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що 20 травня у Харківській області через атаку РФ оголошено День жалоби.

– Окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих — вагітна жінка. Вічна пам’ять усім безневинним жертвам цієї війни, – повідомив він напередодні.

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Фото: Олександр Гололобов

Війна в Україні, Вибух, загиблі, Харьков
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