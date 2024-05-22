Вибухи в Очакові 22 травня: місто атакували групи Шахедів

Вибухи в Очакові 22 травня гриміли під час нічної атаки ударних безпілотників Shahed-136/131.

Вибухи в Очакові 22 травня: що відомо

У мережі, поки було чути вибухи в Очакові 22 травня, писали про потужну роботу протиповітряної оборони.

Слід зауважити, що загалом Миколаївську область Шахеди атакували протягом ночі двічі.

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Перше повідомлення, що в напрямку області з поки що окупованої частини Херсонщини рушили дрони, з’явилось о 23:00 21 травня.

Уже за півтори години загроза з повітря минула.

Але вже о 01:13 в Повітряних силах ЗСУ попередили, що до Очакова з акваторії Чорного моря летить група ударних БпЛА.

Вибухи в Очакові 22 травня гриміли орієнтовно до четвертої ранку.

Відбій повітряної тривоги в Миколаївській області оголосили лише о 06:15, тому що в окремих районах ще продовжували літати ворожі безпілотники.

Як повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, загалом упродовж ночі сили протиповітряної оборони знищили на території регіону 10 Шахедів.

Слід зауважити, що, крім дронової атаки, акваторія Очаківської громади близько опівночі 22 травня перебувала ще й під ударами артилерії.

Люди, на щастя, не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 819-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Віталій Кім

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