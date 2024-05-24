Нічні вибухи в Криму: ракетами атаковано вузол зв’язку окупантів в Алушті

У тимчасово окупованому Криму прогриміла серія потужних вибухів у ніч з 23 на 24 травня. Російська протиповітряна оборона працювала майже в усіх районах півострова.

Вибухи в Криму сьогодні

Як повідомляє Telegram-канал Крымський ветер, майже в усіх районах Криму було чути вибухи.

Щонайменше шість балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв’язку радіолокаційних і протиповітряних сил армії РФ, ідеться в повідомленні моніторингового каналу.

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– На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження і кілька будівель об’єкта. Саме по них і було завдано удару, де в той момент перебували високопоставлені військовослужбовці ЗС РФ, – повідомляє Крымський ветер.

Вибухи в Алушті

Агенти руху Атеш повідомляють, що в Алушті було уражено важливий вузол зв’язку російських окупантів (в/ч 28735). До анексії Криму це була українська військова частина.

– Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню, загинуло безліч окупантів. Ймовірно, також вдалося знищити пункт управління цього центру. Очікуємо на офіційне підтвердження від Сил оборони України, – зазначають партизани Атеш.

Крим на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 821-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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