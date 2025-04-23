Харків під атакою Калібрів: у місті вибухи

Щонайменше 10 вибухів пролунало у Харкові 24 квітня під час масованої атаки Росії по Україні.

Про це повідомляють місцеві медіа, а згодом підтвердив і прокоментував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 24 квітня: що відомо

Так, Ігор Терехов о 01:09 повідомив, що росіяни атакували Харків ракетами. Згодом пролунали повторні вибухи у Харкові.

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Внаслідок одного з ударів, що прийшовся по Новобаварському району, вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. Інформація щодо постраждалих станом на зараз відсутня. Огляд місця прильоту триває. Згодом Терехов додав, що є інформація про пошкодження приватних будинків в Основʼянському районі міста.

Загалом, повідомив міський голова, цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомлялось про пуски Калібрів на Харків із Заходу.

Згодом Ігор Терехов повідомив, що Росія почала атаку міста дронами.

– Продовжується масована атака безпілотників на місто. У повітрі ще декілька БПЛА. Будьте обережні! – написав Терехов близько 3:00.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 1156-й день.

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