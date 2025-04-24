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Ілля Нежигай, редактор стрічки
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Київ під комбінованою атакою: двоє загинули, ще 54 постраждало, включно з дітьми

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Вибухи у Києві в ніч проти 24 квітня пролунали під час повітряної тривоги. Як згодом стало відомо, держава-терорист здійснює комбіновану атаку по українській столиці.

Про це першим повідомили кореспонденти Фактів ICTV зі столиці, а згодом підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 24 квітня: що відомо

Повідомляється, що вибухи у Києві чутно прям посеред жилих кварталів.

Зараз дивляться

Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Він закликав мешканців Києва перебувати в укриттях.

Паралельно із цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракети, запущені армією РФ по Україні. Одна з груп ракет рухається на Київщині, в районі Білої Церкви, повідомили військові.

– Кагарлика – курсом на Київ, – додали у Повітряних силах ЗСУ.

Наслідки обстрілу Києва 24 квітня: що відомо

Згодом стало відомо про наслідки атаки РФ на столицю. Так, мер Києва повідомив про виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, а у Голосіївському горять авто. Також у Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень.

Згодом Ткаченко додав, що Київ зазнає комбінованої атаки, зокрема від ударів балістичних ракет з різних напрямків.

– В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога. Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин, – повідомив він.

В КМВА повідомили, що внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:

у Голосіївському районі:

  • займання автомобілів у дворі житлового будинку.
  • пожежа в гаражному кооперативі.
  • падіння уламків на території нежитлової забудови.
  • загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.

у Шевченківському районі:

  • падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання.
  • займання гаражів.
  • пожежа на території нежитлової забудови.

Святошинський район:

  • загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи.
  • займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.
  • пожежа на території нежитлової забудови.
  • руйнування на території гаражного кооперативу.
  • загорання в будівлі.
  • пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку.
  • загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.

Подільський район

  • уламки БпЛА впали в Подільському районі. Екстрені служби прямують на місце.

Деснянський район

  • зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.

Постраждалі та загиблі внаслідок атаки по Києву

Станом на 3:55 Кличко повідомив про 54 постраждалих і 2 загиблих людей.

Двоє загиблих у столиці. 54 людини постраждали. 38 із них, зокрема 6 дітей, медики госпіталізували. Решті надали допомогу на місці, – написав він.

Він додав, що серед госпіталізованих осіб є вагітна жінка.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1156-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Київ
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