Київ під комбінованою атакою: двоє загинули, ще 54 постраждало, включно з дітьми

Вибухи у Києві в ніч проти 24 квітня пролунали під час повітряної тривоги. Як згодом стало відомо, держава-терорист здійснює комбіновану атаку по українській столиці.

Про це першим повідомили кореспонденти Фактів ICTV зі столиці, а згодом підтвердив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 24 квітня: що відомо

Повідомляється, що вибухи у Києві чутно прям посеред жилих кварталів.

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Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Він закликав мешканців Києва перебувати в укриттях.

Паралельно із цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракети, запущені армією РФ по Україні. Одна з груп ракет рухається на Київщині, в районі Білої Церкви, повідомили військові.

– Кагарлика – курсом на Київ, – додали у Повітряних силах ЗСУ.

Наслідки обстрілу Києва 24 квітня: що відомо

Згодом стало відомо про наслідки атаки РФ на столицю. Так, мер Києва повідомив про виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, а у Голосіївському горять авто. Також у Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень.

Згодом Ткаченко додав, що Київ зазнає комбінованої атаки, зокрема від ударів балістичних ракет з різних напрямків.

– В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога. Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин, – повідомив він.

В КМВА повідомили, що внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:

у Голосіївському районі:

займання автомобілів у дворі житлового будинку.

пожежа в гаражному кооперативі.

падіння уламків на території нежитлової забудови.

загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.

у Шевченківському районі:

падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання.

займання гаражів.

пожежа на території нежитлової забудови.

Святошинський район:

загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи.

займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.

пожежа на території нежитлової забудови.

руйнування на території гаражного кооперативу.

загорання в будівлі.

пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку.

загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.

Подільський район

уламки БпЛА впали в Подільському районі. Екстрені служби прямують на місце.

Деснянський район

зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.

Постраждалі та загиблі внаслідок атаки по Києву

Станом на 3:55 Кличко повідомив про 54 постраждалих і 2 загиблих людей.

– Двоє загиблих у столиці. 54 людини постраждали. 38 із них, зокрема 6 дітей, медики госпіталізували. Решті надали допомогу на місці, – написав він.

Він додав, що серед госпіталізованих осіб є вагітна жінка.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1156-й день.

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