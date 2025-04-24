Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Київ під комбінованою атакою: двоє загинули, ще 54 постраждало, включно з дітьми
Вибухи у Києві в ніч проти 24 квітня пролунали під час повітряної тривоги. Як згодом стало відомо, держава-терорист здійснює комбіновану атаку по українській столиці.
Про це першим повідомили кореспонденти Фактів ICTV зі столиці, а згодом підтвердив міський голова Віталій Кличко.
Вибухи у Києві 24 квітня: що відомо
Повідомляється, що вибухи у Києві чутно прям посеред жилих кварталів.
Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Він закликав мешканців Києва перебувати в укриттях.
Паралельно із цим у Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракети, запущені армією РФ по Україні. Одна з груп ракет рухається на Київщині, в районі Білої Церкви, повідомили військові.
– Кагарлика – курсом на Київ, – додали у Повітряних силах ЗСУ.
Наслідки обстрілу Києва 24 квітня: що відомо
Згодом стало відомо про наслідки атаки РФ на столицю. Так, мер Києва повідомив про виклик медиків у Голосіївський, Соломʼянський, Святошинський та Шевченківський райони.
Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у Святошинському районі попередньо загорання житлового будинку, а у Голосіївському горять авто. Також у Шевченківському районі зафіксовано займання нежитлових приміщень.
Згодом Ткаченко додав, що Київ зазнає комбінованої атаки, зокрема від ударів балістичних ракет з різних напрямків.
– В повітряному просторі столиці і на околицях загроза від ворожих БпЛА також зберігається. Зафіксовано і нові пуски ракет стратегічною авіацією ворога. Триває бойова робота розрахунків ППО. І загроза від росіян зберігатиметься протягом найближчих годин, – повідомив він.
В КМВА повідомили, що внаслідок атаки ворожих БпЛА, керованих і балістичних ракет зафіксовано:
у Голосіївському районі:
- займання автомобілів у дворі житлового будинку.
- пожежа в гаражному кооперативі.
- падіння уламків на території нежитлової забудови.
- загорання на території гаражного кооперативу. Часткове руйнування гаражів та 2-х поверхової адміністративної будівлі.
у Шевченківському районі:
- падіння уламків БпЛА на відкритій території. Без загорання.
- займання гаражів.
- пожежа на території нежитлової забудови.
Святошинський район:
- загорання та часткове руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди. Проводяться рятувальні роботи.
- займання автомобілів на подвір’ї житлового будинку.
- пожежа на території нежитлової забудови.
- руйнування на території гаражного кооперативу.
- загорання в будівлі.
- пожежа та часткове руйнування 1-поверхового житлового будинку.
- загорання на території нежитлового приміщення. Ліквідовано.
Подільський район
- уламки БпЛА впали в Подільському районі. Екстрені служби прямують на місце.
Деснянський район
- зафіксовано падіння уламків БпЛА на відкритій місцевості.
Постраждалі та загиблі внаслідок атаки по Києву
Станом на 3:55 Кличко повідомив про 54 постраждалих і 2 загиблих людей.
– Двоє загиблих у столиці. 54 людини постраждали. 38 із них, зокрема 6 дітей, медики госпіталізували. Решті надали допомогу на місці, – написав він.
Він додав, що серед госпіталізованих осіб є вагітна жінка.
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