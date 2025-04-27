Атака на Павлоград 25 квітня: кількість постраждалих зросла до 18

Кількість постраждалих унаслідок атаки на Павлоград 25 квітня зросла до 18.

Про це 27 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атаки на Павлоград 25 квітня: нові дані

До медиків звернулися ще троє постраждалих після атаки на Павлоград 25 квітня.

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Допомога лікарів знадобилася ще двом дорослим і 12-річній дівчинці.

Неповнолітня після огляду лікуватиметься вдома.

Нагадаємо, що ранкової атаки на Павлоград 25 квітня росіяни завдали безпілотниками.

Тоді в місті сталося кілька займань. Зокрема вирувала пожежа у п’ятиповерхівці, вигоріло кілька автівок.

Також було частково зруйноване приміщення соціального закладу.

Атака на Павлоград 25 квітня забрала життя трьох людей.

У Групі ДТЕК повідомили про загибель шахтаря-комбайнера Олексія Хлібця із Шахтоуправління ім. Героїв Космосу.

Разом із чоловіком загинула його 15-річна донечка Валерія.

За життя важкопораненої дружини Олексія Оксани борються лікарі.

Крім батька з донькою, під час атаки на Павлоград 25 квітня загинула і 76-річна жінка.

Постраждалих, згідно з уточненими даними, – 18, тобто 14 дорослих і четверо дітей (троє хлопців віком 6, 15 та 17 років та 12-річна дівчинка).

У лікарні залишаються п’ятеро пацієнтів.

Нагадаємо, що російські війська атакують Павлоград уже втретє за чотири останні дні.

Сьогоднішня атака на Павлоград забрала життя 38-річного чоловіка. Поранень дістала 14-річна дівчинка.

Атака на Павлоград 24 квітня, на щастя, минула без постраждалих.

Тоді під ударом було промислове підприємство, а вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Лисак

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