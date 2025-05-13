Ліквідація наркобізнесу: Нацполіція проводить понад 200 обшуків

13 травня Національна поліція проводить масштабну спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні.

Спецоперація Нацполіції 13 травня: що відомо

У межах спецоперації Нацполіції з ліквідації наркобізнесу в Україні наразі триває понад 200 обшуків.

Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах.

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Крім того, правоохоронці ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування наркотичних речовин, зокрема альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону.

Про результати спецоперації в Нацполіції обіцяють повідомити згодом.

Джерело : Нацполіція

Фото : Нацполіція

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