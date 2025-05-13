Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ліквідація наркобізнесу: Нацполіція проводить понад 200 обшуків
13 травня Національна поліція проводить масштабну спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні.
Спецоперація Нацполіції 13 травня: що відомо
У межах спецоперації Нацполіції з ліквідації наркобізнесу в Україні наразі триває понад 200 обшуків.
Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах.
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Крім того, правоохоронці ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування наркотичних речовин, зокрема альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону.
Про результати спецоперації в Нацполіції обіцяють повідомити згодом.
Джерело: Нацполіція
Фото: Нацполіція
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