Події ночі 14 травня: атака дронів на Україну та гурт Ziferblat у фіналі Євробачення

На кінець минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Росіяни завдали 60 авіаційних ударів, застосувавши 101 керовану бомбу. Загарбники залучили для ударів 1052 дрони-камікадзе та здійснили 3580 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака дронів на Україну

Після 23:00 13 травня російські окупанти почали запускати по Україні ударні дрони. Групи ворожих безпілотників фіксувалися на Київщині, Чернігівщині, Полтавщині. Також у центральних областях, на Тернопільщини.

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Вибухи у Кропивницькому

14 травня під час атаки російських ударних дронів у Кропивницькому пролунала серія вибухів. Про це повідомляє Telegram-канал Суспільне Новини.

Так, перші вибухи пролунали о 04:20. За декілька хвилин місцеві жителі чули ще звуки вибухів, а о 04:30 ще одну серію.

Поки офіційної інформації від місцевої влади про вибухи у Кропивницькому не було.

Переговори у Стамбулі: хто поїде від США та РФ

На переговори до Стамбула від Сполучених Штатів вирушать державний секретар Марко Рубіо та спеціальні представники президента США Стів Віткофф та Кіт Келлог. Про це повідомили у Білому домі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков запевняє, що російська делегація чекатиме на українську команду в Стамбулі 15 травня.

За даними видання The Washington Post, на переговори до Туреччини можуть поїхати міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та радник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення

Під час першого півфіналу Євробачення 2025, що відбувся 13 травня у швейцарському Базелі, український гурт Ziferblat виступив із композицією Bird of Pray. Українці вийшли у фінал музичного конкурсу.

Пісню Ziferblat частково змінили, у номер додали нову хореографію та візуальні ефекти. Над постановкою працювала режисерка Марія Коростельова, відома за співпрацею з Kazka, Аліною Паш, Krutь та іншими артистами.

Другий півфінал Євробачення 2025 відбудеться у четвер, 15 травня, а гранд-фінал – у суботу, 17 травня.

Блокування Ягодин-Дорогуськ припинили

Польські перевізники припинили блокування міжнародного пункту пропуску Дорогуськ на кордоні з Україною. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі у напрямку пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ поновлено у звичайному режимі.

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