Вибухи в Києві 18 травня: зафіксовані руйнування у двох районах
Вибухи в Києві 18 травня завершилися руйнуваннями у двох районах.
Вибухи в Києві 18 травня: що відомо
Повітряна тривога у столиці через запущені росіянами безпілотники тривала майже дев’ять годин – із 23:59 17 травня до 08:54 18 травня.
Вибухи в Києві 18 травня в міській військовій адміністрації підтвердили о 02:47.
О шостій ранку почали надходити перші повідомлення про руйнування.
У Голосіївському районі було пошкоджено дах нежитлового будинку.
У Солом’янському районі вибило вікна в одній із квартир житлового будинку.
На щастя, минулося без постраждалих.
Зауважимо, що російські війська почали атакувати Україну дронами з 16:00 17 травня.
За цей час окупанти запустили 273 дрони.
Протиповітряна оборона збила 88 безпілотників. Ще 128 БпЛА було локаційно втрачено. Один дрон станом на 08:00 18 травня ще маневрував над регіонами.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.
Зокрема, в Обухівському районі Київської області загинула 28-річна жінка.
Поранень зазнали чотирирічна дитина, 59-річний чоловік та 61-річна жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: КМВА