Вибухи в Києві 18 травня: зафіксовані руйнування у двох районах

Вибухи в Києві 18 травня завершилися руйнуваннями у двох районах.

Вибухи в Києві 18 травня: що відомо

Повітряна тривога у столиці через запущені росіянами безпілотники тривала майже дев’ять годин – із 23:59 17 травня до 08:54 18 травня.

Вибухи в Києві 18 травня в міській військовій адміністрації підтвердили о 02:47.

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О шостій ранку почали надходити перші повідомлення про руйнування.

У Голосіївському районі було пошкоджено дах нежитлового будинку.

У Солом’янському районі вибило вікна в одній із квартир житлового будинку.

На щастя, минулося без постраждалих.

Зауважимо, що російські війська почали атакувати Україну дронами з 16:00 17 травня.

За цей час окупанти запустили 273 дрони.

Протиповітряна оборона збила 88 безпілотників. Ще 128 БпЛА було локаційно втрачено. Один дрон станом на 08:00 18 травня ще маневрував над регіонами.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина.

Зокрема, в Обухівському районі Київської області загинула 28-річна жінка.

Поранень зазнали чотирирічна дитина, 59-річний чоловік та 61-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 180-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: КМВА

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