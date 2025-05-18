Взрывы в Киеве 18 мая: зафиксированы разрушения в двух районах
Взрывы в Киеве 18 мая завершились разрушениями в двух районах.
Взрывы в Киеве 18 мая: что известно
Воздушная тревога в столице из-за запущенных россиянами беспилотников длилась почти девять часов – с 23:59 17 мая до 08:54 18 мая.
Взрывы в Киеве 18 мая в городской военной администрации подтвердили в 02:47.
В шесть утра начали поступать первые сообщения о разрушениях.
В Голосеевском районе повреждена крыша нежилого здания.
В Соломенском районе выбило окна в одной из квартир жилого дома.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Отметим, что российские войска начали атаковать Украину дронами с 16:00 17 мая.
За это время оккупанты запустили 273 дроны.
Противовоздушная оборона сбила 88 беспилотников. Еще 128 БпЛА были локационно утрачены. Один дрон по состоянию на 08:00 18 мая еще маневрировал над регионами.
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.
В частности, в Обуховском районе Киевской области погибла 28-летняя женщина.
Ранения получили четырехлетний ребенок, 59-летний мужчина и 61-летняя женщина.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: КГВА