Взрывы в Киеве 18 мая: зафиксированы разрушения в двух районах

Взрывы в Киеве 18 мая завершились разрушениями в двух районах.

Взрывы в Киеве 18 мая: что известно

Воздушная тревога в столице из-за запущенных россиянами беспилотников длилась почти девять часов – с 23:59 17 мая до 08:54 18 мая.

Взрывы в Киеве 18 мая в городской военной администрации подтвердили в 02:47.

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В шесть утра начали поступать первые сообщения о разрушениях.

В Голосеевском районе повреждена крыша нежилого здания.

В Соломенском районе выбило окна в одной из квартир жилого дома.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что российские войска начали атаковать Украину дронами с 16:00 17 мая.

За это время оккупанты запустили 273 дроны.

Противовоздушная оборона сбила 88 беспилотников. Еще 128 БпЛА были локационно утрачены. Один дрон по состоянию на 08:00 18 мая еще маневрировал над регионами.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.

В частности, в Обуховском районе Киевской области погибла 28-летняя женщина.

Ранения получили четырехлетний ребенок, 59-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: КГВА

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