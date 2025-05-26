Взрывы в Запорожской области: россияне более 50 раз ударили по прифронтовой громаде
Российские военные нанесли более 50 ударов из различных видов оружия по территории одной из прифронтовых громад Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожской области
По его информации, взрывами повреждены дома и инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.
Перед взрывами в Запорожской области, Иван Федоров предупреждал об угрозе ударов российских управляемых авиационных бомб.
23 мая поздно вечером в Запорожье слышали взрыв. Сообщалось об угрозе баллистики.
7 мая взрывы в Запорожье прогремели во время воздушной тревоги. В Воздушных силах предупреждали о движении вражеских ударных дронов в сторону города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.