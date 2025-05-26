Российские военные нанесли более 50 ударов из различных видов оружия по территории одной из прифронтовых громад Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожской области

По его информации, взрывами повреждены дома и инфраструктура. Информация о пострадавших уточняется.

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Перед взрывами в Запорожской области, Иван Федоров предупреждал об угрозе ударов российских управляемых авиационных бомб.

23 мая поздно вечером в Запорожье слышали взрыв. Сообщалось об угрозе баллистики.

7 мая взрывы в Запорожье прогремели во время воздушной тревоги. В Воздушных силах предупреждали о движении вражеских ударных дронов в сторону города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 188-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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