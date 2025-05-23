У Запоріжжі пролунав вибух: попередньо, ворог запустив балістику

Вибух у Запоріжжі пролунав о 22:58 після повідомлення про загрозу пусків балістики.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram.

Вибухи у Запоріжжі 23 травня: що відомо

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що вибухи пролунали у Запорізькій області. Проте більше деталей він поки не надав.

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А ось жителі Запоріжжя повідомляють про вибух у місті. Тож чекаємо на офіційну інформацію від місцевої влади.

У п’ятницю, 23 травня, під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів в Одесі. За інформацією начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки дві людини загинуло, ще вісім дістали поранення: четверо перебувають у важкому стані, двоє – у стані середньої тяжкості, ще двоє — з незначними травмами.

Також через ворожу атаку безпілотників у Броварському районі Київщини поранення отримали чоловік 54 років та 50-річна жінка. У них обох осколкові поранення стегна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 185-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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