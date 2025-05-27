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Росіяни вдарили по двох агропідприємствах на Чернігівщині, є поранені

Вибухи на Чернігівщині 27 травня 2025: що відомо

Сьогодні вдень 27 травня російські військові вдарили з мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді, що на Чернігівщині.

Про це заявив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Ворожі удари по агропідприємствах на Чернігівщині

За словами В’ячеслава Чауса, в наслідок удару легкі поранення отримали троє працівників підприємства. Їм надали допомогу на місці, від госпіталізації відмовились. Вибухом пошкоджено комбайн та трактор, пожежу загасили.

Зараз дивляться

Увечері кілька вибухів пролунало у Ніжинському районі Чернігівщини. Ворог знову поцілив в аграрне підприємство. Там поранення отримав тракторист. Його у важкому стані госпіталізували до Ніжина.

Також увечері росіяни вдарили по околицях Ніжина. Пошкоджено підприємство. Попередньо, минулося без жертв.

Вибухи на Чернігівщині 27 травня 2025: що відомо Фото 1

Фото: В’ячеслав Чаус/ОВА

Увечері 26 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни окупували чотири села в Сумській області – Новеньке та Басівку Юнаківської громади, а також Веселівку та Журавку Хотінської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: В’ячеслав Чаус/ОВА

Війна в Україні, Вибух, Чернігівська область
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