Росіяни вдарили по двох агропідприємствах на Чернігівщині, є поранені

Сьогодні вдень 27 травня російські військові вдарили з мінометів та FPV-дронів по аграрному підприємству в Новгород-Сіверській громаді, що на Чернігівщині.

Про це заявив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Ворожі удари по агропідприємствах на Чернігівщині

За словами В’ячеслава Чауса, в наслідок удару легкі поранення отримали троє працівників підприємства. Їм надали допомогу на місці, від госпіталізації відмовились. Вибухом пошкоджено комбайн та трактор, пожежу загасили.

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Увечері кілька вибухів пролунало у Ніжинському районі Чернігівщини. Ворог знову поцілив в аграрне підприємство. Там поранення отримав тракторист. Його у важкому стані госпіталізували до Ніжина.

Також увечері росіяни вдарили по околицях Ніжина. Пошкоджено підприємство. Попередньо, минулося без жертв.

Увечері 26 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни окупували чотири села в Сумській області – Новеньке та Басівку Юнаківської громади, а також Веселівку та Журавку Хотінської громади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: В’ячеслав Чаус/ОВА

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