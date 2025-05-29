РФ вночі запустила по Україні 90 дронів: скільки ворожих цілей знищено

У ніч на 29 травня російські війська здійснили масштабну атаку на Україну, випустивши 90 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів.

Атака України 29 травня: скільки цілей було знищено ППО

Окупанти здійснили запуск безпілотників з різних напрямків: Міллерово, Орел, Курськ.

Цього разу росіяни зосередилися на прифронтових територіях, адже саме туди були спрямовані основні удари.

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Для протидії атаці були залучені підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і безпілотних систем, зенітні ракетні війська та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30 українська ППО знищила 56 ворожих дронів типу Shahed на Півночі та Сході країни. З них 10 збито вогневими засобами ураження, ще 46 – локаційно втрачені або були подавлені за допомогою РЕБ.

Втім, зафіксовано влучання ворожих безпілотників у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 191-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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