Нічна атака на Балаклію: на підприємстві загинув чоловік, ще одного поранено

Внаслідок нічної атаки дронів на Балаклію Харківської області 3 червня загинула одна людина, ще одна дістала поранення.

Нічна атака 3 червня: наслідки в Балаклії

Начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили, що в результаті влучання дронів по цивільному підприємству загинув 31-річний працівник, ще один, якому 38 років, дістав поранення.

Зафіксовано ще декілька влучань, зокрема по відкритій місцевості у Балаклії, де загорівся сухий трав’яний настил.

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На місцях влучань працюють відповідні служби.

Також цієї ночі внаслідок атаки Шахедами зруйнована частина сортувального терміналу Нової пошти у передмісті Харкова.

Пожежу, яка там сталася, наразі вже ліквідовано, обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Синєгубов

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