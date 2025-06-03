Нічна атака на Балаклію: на підприємстві загинув чоловік, ще одного поранено
Внаслідок нічної атаки дронів на Балаклію Харківської області 3 червня загинула одна людина, ще одна дістала поранення.
Нічна атака 3 червня: наслідки в Балаклії
Начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили, що в результаті влучання дронів по цивільному підприємству загинув 31-річний працівник, ще один, якому 38 років, дістав поранення.
Зафіксовано ще декілька влучань, зокрема по відкритій місцевості у Балаклії, де загорівся сухий трав’яний настил.
На місцях влучань працюють відповідні служби.
Також цієї ночі внаслідок атаки Шахедами зруйнована частина сортувального терміналу Нової пошти у передмісті Харкова.
Пожежу, яка там сталася, наразі вже ліквідовано, обійшлося без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Синєгубов