Події ночі 3 червня: вибухи в Чернігові та Одесі, РФ оприлюднила “меморандум”

Ще з вечора понеділка РФ атакує Україну ударними безпілотниками.

Станом на ранок 3 червня відомо, що вночі вибухи лунали у Чернігові, Одесі та Полтаві.

Російські окупанти також продовжують утримувати на бойовому чергуванні у Чорному морі два носії Калібрів загальним залпом до 12 ракет, тому зберігається висока загроза ракетного обстрілу.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 3 червня травня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Чернігові

Вночі РФ завдала масованого удару по Чернігову з використанням ударних дронів типу Герань-2.

Зафіксовано влучання у багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад, кілька магазинів та промислове підприєство.

Один приватний будинок повністю згорів.

Внаслідок обстрілу у Чернігові поранено чотирьох людей: двох чоловіків та двох жінок, зокрема у чоловіків – тяжкі поранення.

Одеса під атакою дронів

Вночі 3 червня вибухи лунали також в Одесі та її на околицях.

Близько 03:30 голова Одеської ОВА Олег Кіпер написав у соцмережах, що Одеса та район під атакою ударними безпілотниками.

Вранці стало відомо, що внаслідок обстрілу поранено п’ятьох людей.

Пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, спалахнула масштабна пожежа на складах з продуктами харчування, а в приватному секторі згоріли дві автівки.

Вибухи у Полтаві

Близько 03:00 про звуки вихубів у Полтавській громаді повідомили очевидці – роботу ППО по російських дронах підтвердили в ОВА.

Внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА у Полтавському районі пошкоджено приміщення недіючого комунального підприємства, там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Атака дронів на Сумщині

У Шостці Сумської області під час атаки російських дронів уночі 3 червня зафіксовано пошкодження близько 10 приватних будинків і однієї багатоповерхівки, а також об’єктів інфраструктури, повідомили в ОВА.

На щастя, люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Триває ліквідація наслідків удару та фіксація пошкоджень.

Росія оприлюднила так званий меморандум

Напередодні ввечері російські державні ЗМІ опублікували зміст документа, який Росія представилаяк “меморандум” – перелік пропозицій щодо припинення бойових дій.

Серед головних вимог країни-агресора – виведення ЗСУ з територій Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей, відмова України від вступу в НАТО та заборона на розміщення на українській території іноземного військового контингенту.

Окрім того, Росія вимає в обмін на припинення вогню ліквідувати “націоналістичні формування”, обмежити чисельність української армії, аби Україна ніколи не володітила ядерною зброєю тощо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 196-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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