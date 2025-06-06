Червона гілка метро Києва частково не працює через масований обстріл столиці

Внаслідок масованої атаки на Київ вночі 6 червня пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями Дарниця – Лівобережна червоної лінії столичного метро, тому рух потягів на цій ділянці обмежено.

Нічна атака на Київ 6 червня: що відомо про наслідки

Через пошкодження колії під масованої атаки на Київ поїзди метрополітену рухатимуться лише між станціями Академмістечко – Арсенальна з інтервалом орієнтовно 6 хвилин, попередили в адміністрації столичного метро.

А наземна частина станцій Дніпро – Лісова тимчасово закриті на вхід та вихід.

Зараз дивляться

Наразі фахівці працюють над відновленням колій та мереж метрополітену.

Кажуть, що орієнтовно на це потрібна доба.

При цьому до повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

Як дістатися на Правий берег

У КМДА повідомили, що через пошкодження червоної лінії метро між станціями Лісова та Арсенальна організовано дублюючий автобусний маршрут №1М.

Автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро Лісова до Арсенальної – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро Арсенальна;

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро Дарниця – Чернігівська.

Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Метро Київ: проблеми з оплатою усунуто

Ще ввечері 5 червня через технічний збій в Ощадбанку були пробеми з безконтактною оплатою проїзду на турнікетах метро Києва.

Станом на ранок 6 червня фахівці усунули всі несправності – оплата банківською картою працює у звичайному режимі, кажуть в КМДА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 199-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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