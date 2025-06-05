Вибухи в Києві: сили ППО працюють на Оболоні, є виклик медиків

Вибухи у Києві пролунали уночі 6 червня. Сили ППО працюють по ворожих дронах. Через падіння уламків спалахнули пожежі у кількох районах. Інформація уточнюється.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 6 червня: що відомо

– На Оболоні працює ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто зі сторони Вишгорода та Борисполя, – написав столичний мер.

За його словами, у Соломʼянський район були викликані медики. Ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку. Є займання.

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На місці падіння уламків у Голосіївському районі також спалахнула пожежа. Екстрені служби прибули на місце.

О 1:44 Кличко повідомив про роботу ППО на Оболоні.

Згодом стало відомо про виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, палає на 17 поверсі житлового будинку.

За інформацією начальника КМВА Тимура Ткаченка, на лівому березі в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла. О 2:08 він уточнив, що енергетики частково відновили електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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