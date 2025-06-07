Вибухи у Харкові 7 червня: росіяни вдарили КАБами, є загибла та поранені

У Харкові прогриміли потужні вибухи вдень у суботу, 7 червня. Російські війська завдали ударів керованими авіаційними бомбами.

Вибухи у Харкові вдень 7 червня – які наслідки

Оновлено о 20:23. Ворог завдав ударів чотирма керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах Харкова близько 17:35.

Загинула 30-річна жінка внаслідок удару по центральній частині Харкова. Кількість постраждалих збільшилася до 18 осіб.

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Наразі дев’ятьох людей доставили до лікарень Харкова, серед яких – 14-річний хлопець. Серед постраждалих – троє осіб у важкому стані, розповів керівник ОВА Олег Синєгубов.

У Харківській ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів керованими авіабомбами по обласному центру.

Шевченківський район

За попередньою інформацією, внаслідок російського обстрілу пошкоджено будівлю дитячої залізничної дороги.

– Це місце, де зазвичай багато родин із дітьми. Росіяни б’ють саме туди в суботу вдень, – звернули увагу в Харківській ОВА.

Київський район

Через ворожу атаку пошкоджено приватний житловий будинок.

Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено дві будівлі дитячої залізниці та чотири вагони, два приватні будинки та господарчу споруду.

Атака по Харкову 7 червня – куди війська РФ завдали ударів

Як повідомили у ДСНС України, одне влучання було біля будівлі дитячої залізниці.

Другий удар КАБ відбувся на території приватного домоволодіння, внаслідок чого зруйнована господарча споруда та спалахнула пожежа на площі 5 кв. м, зазначили там.

Третє влучання – у лісосмугу поблизу житлового будинку, проте обійшлося без загоряння, зазначили у ДСНС.

Зеленський про атаку на Харків 7 червня

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Харкова у суботу, 7 червня.

На його думку, це чергове звіряче вбивство.

– Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця. Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм, – сказав глава держави.

Це триває вже понад три роки повномасштабної війни – це не можна ігнорувати, заявив президент.

Він наголосив, що не можна на це заплющувати очі, адже це не якась гра.

Щодня Україна втрачає людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру, переконаний Зеленський.

Вранці 7 червня Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни Росії проти України. За півтори години у місті пролунало щонайменше 40 вибухів, заявив мер Харкова Ігор Терехов.

За підрахунками Ситуаційного центру, тоді війська РФ завдали ударів по Харкову 48 ударними дронами Shahed, двома ракетами та чотирма КАБами.

Внаслідок обстрілу Харкова відомо про 21 постраждалого, серед них – півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка. Ще троє харківʼян загинули через російські удари.

Через ворожу атаку зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов, ДСНС України, Володимир Зеленський

Фото: Харківська ОВА

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