Под атакой КАБов в Харькове оказалась детская железная дорога: погибла ее руководительница

В результате российских обстрелов повреждена Детская железная дорога в Харькове в субботу, 7 июня.

Детская железная дорога Харьков — какие последствия атаки РФ

Российские войска нанесли удары четырьмя управляемыми авиабомбами по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова.

Одно из попаданий произошло по Детской железной дороге Харькова.

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— Это место, где обычно много семей с детьми. Россияне бьют именно туда в субботу днем, — заявил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский рассказал, что очередной коварный удар по Харькову унес жизнь их сотрудницы, еще четверо железнодорожников ранены.

По его словам, удар пришелся рядом с производственными помещениями и депо Малой Южной — детской железной дороги Харькова.

— Из соображений безопасности ее не открываем. Отменили открытие, поэтому учеников или посетителей не было на месте. Они в безопасности! Страшно представить, что было бы в ином случае, — сказал Перцовский.

Однако удар унес жизнь руководительницы заведения — молодой сотрудницы, которую только две недели назад назначили на должность, рассказал глава правления Укрзализныци. Врачи оказывают помощь другим.

— Я им обещал, что мы с малыми из Малой Южной обязательно поднимемся на Говерлу. Мы это точно сделаем. Очередное, что наши дети будут делать в память близких людей. Очень-очень больно, — отметил он.

Малая Южная железная дорога Детская железная дорога — это детско-юношеское подразделение Южной железной дороги Украины. Она расположена в Харькове.

Там занимаются воспитанием молодых железнодорожников, обучением теории и практики функционирования железнодорожного хозяйства, а также их дальнейшей профориентации.

Кроме этого, Малая Южная занимается перевозкой пассажиров, в частности как детей, так и взрослых.

Атака на Харьков 7 июня — что известно

В субботу, 7 июня, россияне атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами.

К сожалению, в результате обстрела погибла 30-летняя женщина. Еще по меньшей мере 18 человек ранены, трое из них — находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в ГСЧС Украины, второй удар КАБом россияне нанесли по территории частного домовладения. Там разрушена хозяйственная постройка и вспыхнул пожар на площади 5 кв. м.

Третий удар управляемыми авиабомбами зафиксирован в лесополосе вблизи жилого дома, рассказали в ГСЧС.

Источник: Олег Синегубов, Александр Перцовский

Фото: Харьковская ОВА

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