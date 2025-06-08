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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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”Підгорів” завод Азот у Тульській області, ключова ланка ВПК Росії – ЦПД

вибух на хімзаводі в Китаї
Фото: Pixabay

У Тульській області Росії зафіксовано пожежу на одному з ключових об’єктів військово-промислового комплексу – хімічному заводі Азот.

Інформацію про це підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

Пожежа на заводі Азот 8 червня: що кажуть у ЦПД

– Завод Азот у Тульській області “підгорів”, – констатував Андрій Коваленко.

Цей завод, зауважує очільник ЦПД, виконує критичну роль у забезпеченні армії РФ.

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На підприємстві виготовляють вибухові речовини, серед яких тротил – основна складова артилерійських снарядів, авіаційних бомб і ракет.

– Після початку повномасштабної війни проти України, завод переведено в режим воєнного часу. Він тісно співпрацює з іншими підприємствами, що виготовляють боєприпаси, корпуси БПЛА та системи дистанційного мінування, – зазначив він.

Подробиці причин займання або наслідків наразі не розголошуються.

Водночас експерти припускають, що подібні інциденти можуть суттєво вплинути на темпи виробництва боєприпасів для російської армії.

Нагадаємо, уночі проти 8 травня у російському місті Новомосковськ Тульської області пролунала серія вибухів.

Варто зазначити, що завод Азот у російському Новомосковську вже атакували наприкінці травня 2025 року.

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Джерело: Андрій Коваленко

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