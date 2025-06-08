Зросла кількість жертв атаки на Харків 7 червня: у лікарні помер чоловік

У лікарні помер 62-річний чоловік, перехожий, який отримав поранення внаслідок ворожого авіаційного удару по Шевченківському району Харкова ввечері 7 червня.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Удар КАБів по Харкову 7 червня: що відомо

Ще 18 людей отримали поранення внаслідок ворожої атаки на місто.

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Відомо, що росіяни 7 червня запустили по Харкову чотири керовані авіабомби – вибухи пролунали у Шевченківському та Київському районах. Вчора повідомлялося, що загинула 30-річна жінка. У місті від ударів пошкоджено три приватні будинки, адмінбудівлю, будівлю Дитячої залізниці, нежитлову будівлю, іподром, три автомобілі.

За словами керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих – троє осіб у важкому стані.

Олег Синєгубов також розповів, що за минулу добу від російських ударів постраждало дев’ять населених пунктів Харківської області. Так, у селі Старий Салтів постраждали жінки 46 і 53 років та 30-річний чоловік; у місті Куп’янськ постраждав 44-річний чоловік; у селі Козача Лопань загинув 60-річний чоловік, постраждав 47-річний чоловік. Ворог атакував область однією ракетою Х-59, дев’ятьма КАБами, запустив 64 БпЛА типу Шахед, три дрони типу Герань-2, оден безпілотник Ланцет та два БпЛА типу Молнія.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 201-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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