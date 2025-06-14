Хотів підірвати військового на дитячому майданчику: СБУ запобігла теракту в Одесі
Служба безпеки України успішно запобігати черговій спробі теракту, організовану за сприяння російських спецслужб на території Одеси.
СБУ запобігла теракту в Одесі
У ході спеціальної операції було викрито та затримано агента, що діяв в інтересах ФСБ.
Його метою був замах на життя офіцера Збройних Сил України шляхом підриву.
Слідство встановило, що виконавцем завдання виявився 31-річний мешканець Одещини.
Чоловік був завербований через Telegram-канали, які маскувалися під оголошення про легкий заробіток.
Першим випробуванням для нього став підпал військового автомобіля. Після виконання цього етапу агент отримав нові інструкції – здійснити замах із використанням вибухового пристрою.
За задумом організаторів, зловмисник мав витягти саморобний вибуховий пристрій (СВП) зі схрону та встановити його у місці, де перебував український військовий.
Правоохоронці заздалегідь встановили плани агента та задокументували його дії на кожному етапі.
За інформацією слідства, СВП, оснащений осколковими елементами, мав бути закладений на дитячому майданчику в житловому масиві Одеси.
Дистанційне приведення в дію вибухівки планувалося через мобільний телефон, вбудований у пристрій.
Співробітники СБУ затримали диверсанта безпосередньо після встановлення ним вибухівки у запланованому місці атаки.
Йому повідомлено про підозру за кількома статтями ККУ:
- ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 – закінчений замах на вчинення терористичного акту, вчинений групою осіб за попередньою змовою;
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 – умисне знищення майна шляхом підпалу, вчинене за змовою;
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.
Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.
Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки затримала на Одещині агентку російської військової розвідки (ГРУ), яка готувала вибухові пристрої для терактів.