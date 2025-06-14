Хотів підірвати військового на дитячому майданчику: СБУ запобігла теракту в Одесі

Служба безпеки України успішно запобігати черговій спробі теракту, організовану за сприяння російських спецслужб на території Одеси.

СБУ запобігла теракту в Одесі

У ході спеціальної операції було викрито та затримано агента, що діяв в інтересах ФСБ.

Його метою був замах на життя офіцера Збройних Сил України шляхом підриву.

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Слідство встановило, що виконавцем завдання виявився 31-річний мешканець Одещини.

Чоловік був завербований через Telegram-канали, які маскувалися під оголошення про легкий заробіток.

Першим випробуванням для нього став підпал військового автомобіля. Після виконання цього етапу агент отримав нові інструкції – здійснити замах із використанням вибухового пристрою.

За задумом організаторів, зловмисник мав витягти саморобний вибуховий пристрій (СВП) зі схрону та встановити його у місці, де перебував український військовий.

Правоохоронці заздалегідь встановили плани агента та задокументували його дії на кожному етапі.

За інформацією слідства, СВП, оснащений осколковими елементами, мав бути закладений на дитячому майданчику в житловому масиві Одеси.

Дистанційне приведення в дію вибухівки планувалося через мобільний телефон, вбудований у пристрій.

Співробітники СБУ затримали диверсанта безпосередньо після встановлення ним вибухівки у запланованому місці атаки.

Йому повідомлено про підозру за кількома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 – закінчений замах на вчинення терористичного акту, вчинений групою осіб за попередньою змовою;

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 – умисне знищення майна шляхом підпалу, вчинене за змовою;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період.

Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпеки затримала на Одещині агентку російської військової розвідки (ГРУ), яка готувала вибухові пристрої для терактів.

Джерело : СБУ

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