У Полтаві Tesla влетіла в парковку: пошкоджено сім автівок, є постраждалі

Вночі 14 червня в Полтаві на проспекті Вавілова сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Tesla, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей та пошкоджено сім машин.

ДТП у Полтаві з Tesla 14 червня: що відомо

За даними поліції, аварія сталася близько 03:30 на проспекті Вавілова у Полтаві.

Попередньо втановлено, що автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у автостоянку та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.

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Крім того, у цій ДТП постраждали п’ятеро людей, які перебували в салоні Tesla.

Трьох із них госпіталізовано, ще двом надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

За фактом аварії слідчими відкрито провадження за частиною 2 статті 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Причини та обставини ДТП у Полтаві з’ясовує слідство.

Джерело : Нацполіція

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