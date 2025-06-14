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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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У Полтаві Tesla влетіла в парковку: пошкоджено сім автівок, є постраждалі

ДТП у Полтаві з Tesla
Фото: Нацполіція

Вночі 14 червня в Полтаві на проспекті Вавілова сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Tesla, внаслідок якої постраждали п’ятеро людей та пошкоджено сім машин.

ДТП у Полтаві з Tesla 14 червня: що відомо

За даними поліції, аварія сталася близько 03:30 на проспекті Вавілова у Полтаві.

Попередньо втановлено, що автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у автостоянку та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.

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Крім того, у цій ДТП постраждали п’ятеро людей, які перебували в салоні Tesla.

Трьох із них госпіталізовано, ще двом надали медичну допомогу на місці, без госпіталізації.

ДТП у Полтаві з Tesla
Фото: Нацполіція
ДТП у Полтаві з Tesla
Фото: Нацполіція
ДТП у Полтаві з Tesla
ДТП у Полтаві з Tesla

За фактом аварії слідчими відкрито провадження за частиною 2 статті 286 ККУ  (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Причини та обставини ДТП у Полтаві з’ясовує слідство.

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Джерело: Нацполіція

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