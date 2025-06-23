Вибухи в Білгород-Дністровському: під завалами навчального закладу шукають викладачів
Вибухи в Білгород-Дністровському, що на Одещині, пролунали під час повітряної атаки – росіяни запустили балістику.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Вибух у Білгород-Дністровському
За словами Олега Кіпера, ворог вдарив балістикою в один із навчальних закладів міста, зруйнувавши його.
Дітей не було у закладі, адже зараз канікули, проте під завалами можуть бути дорослі з викладацького складу.
На місці працюють рятувальники, розбирають завали.
Нагадаємо, що уночі 22 червня росіяни атакували Білгород-Дністровський. Ворожі удари знищили місцеву станцію екстреної медичної допомоги. На щастя, минулося без постраждалих. Проте ворожими ударами виведені з ладу сім автівок швидкої допомоги, шість із них потрощені, одна машина швидкої згоріла вщент.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.
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